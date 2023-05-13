محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة للمشروعات

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كافة الشكر والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، والشركات المنفذة للمشروعات "شركة الفتح وشركة سيفكو وشركة أطلس، وشركة أبو سمرة، وجهاز تعمير سيناء"، و ذلك لجهودهم وإخلاصهم في العمل حتى ظهرت المحافظة بشكل مشرف حضاري، وأصبحت محل إشادة من جميع زائري بورسعيد سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات الأخرى أو السائحين من مختلف دول العالم

جاء ذلك بعد إشادة واسعة من سائحي الباخرة السياحية pacific world، حيث قام السائحون بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والترفيهية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، والممشى السياحي، فضلا عن الجلوس في كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

وكان ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكبا و661 بحار من مختلف الجنسيات في أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وسوق يقوم مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة، ومن المقرر أن تغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعة القادمة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان".