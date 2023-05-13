مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف سر قوة معركة الانتخابات الرئاسية بتركيا

قال أحمد زكريا، مراسل "القاهرة الإخبارية" من تركيا، إن الصمت الانتخابي بتركيا بدأ منذ قليل، وذلك قبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، والمقرر أن تبدأ غدًا الأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها بعض المواقع المؤيدة لرجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، تشير بفوزه بنسبة 51.4%، وكذلك المواقع المؤيدة لزعيم المعارضة التركية كمال قلجدار أوغلي، تشير لفوزه.

الانتخابات الرئاسية التركية معركة مصيرية

وأكد أن اليوم شهد تصعيد وتهديد من قبل الرئيس التركي "أردوغان"، لمنافسه القوى كمال قلجدار أوغلي، مشيرًا إلى أن المعركة الانتخابية يصفها الشارع التركي بالمصيرية وذلك لأنه للمرة الأولى يوجد تحالف لـ6 أحزاب، ضد مرشح واحد وهو أردوغان، وكذلك لقوة البرامج المقدمة من كلا الجانبين.