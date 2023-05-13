السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون ويواصل مطاردة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

انتصر مانشستر يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون وندرز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الانجليزي بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر يونايتد بنفس النتيجة، طالع التفاصيل من هنا.

واستحوذ ولفرهامبتون على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا ضعيفًا.
وحاول لاعبو مانشستر يونايتد إضافة الهدف الثاني في أكثر من محاولة ولكن دفاعات فريق ولفرهامبتون استطاعت إحباط محاولاته، فيما لم ينجح ولفرهامبتون في تهديد مرمى يونايتد طوال الشوط الثاني.
وكثف يونايتد هجومه على مرمى ولفرهامبتون في الدقائق العشرة الأخيرة ولكن بدون خطورة على المرمى.

وكاد أنتوني أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، حولها الحارس لركلة ركنية، نفذها فريد تمريرة قصيرة لبرونو فيرنانديز وحاول لاعبو يونايتد إهدار الوقت عن طريق الاحتفاظ بالكرة وتمريرها بينهم، ولكن قطعت الكرة وتحولت لمرتدة لفريق ولفرهامبتون وأنقذها لوك شاو.
وأضاف أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما انطلق في هجمة مرتدة وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره وارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو يونايتد 7 كرات على المرمى من 23 محاولة وخرجت 16 كرة من الملعب، فيما لم يسدد ولفرهامبتون أي كرة على المرمى من 5 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ ولفرهامبتون على مجريات اللعب بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق مانشستر يونايتد.
ورفع يونايتد رصيده لـ66 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري الانجليزي معادلًا نقاط نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز الـ13.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدورى الانجليزى مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون البريميرليج

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