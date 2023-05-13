السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على ولفرهامبتون بهدف مارسيال

هدف مارسيال
هدف مارسيال

تقدم مانشستر يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون وندرز في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا لكلا الفريقين، ولكن بخطورة نسبية لفريق مانشستر يونايتد الذي ضغط لاعبوه على الخصم من بداية اللقاء وحاولوا تسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات المباراة.

ورغم محاولتهم الوصول للمرمى، إلا أن الهجمات التي نفذها لاعبو مانشستر يونايتد لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الخصم، واتسم أغلبها بالتسرع في إنهائها أمام المرمى.

وسجل أنطوني مارسيال، هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد هجمة منظمة  قادها كريستيان إريكسن ومررها ناحية أنتوني داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لمارسيال وسددها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي مانشستر يونايتد في الدقائق التالية من عمر الشوط.


وكاد فيكتور ليندلوف أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة ركنية نفذها كريستيان إريكسن وحولها ليندلوف برأسه وارتطمت برأس كونيا، لاعب ولفرهامبتون وتحولت لركنية نفذها لوك شاو ولعبت عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها فاران برأسه وأمسكها الحارس بسهولة.


من جانبه، حاول فريق ولفرهامبتون تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، ولكن دفاع يونايتد أحطب محاولاتهم.


وانطلق أنتوني بهجمة مرتدة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، واقترب من منطقة الجزاء ومرر الكرة لأنتوني القادم على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة ناحية المرمى وأمسكها الحارس.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 3 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 11 من الملعب، فيما لم يسدد لاعبو ولفرهامبتون أي كرة على مرمى يونايتد من محاولة وحيدة.

 

وانقلب الاستحواذ لفريق ولفرهامبتون في نهاية الشوط الأول بنسبة 51% مقابل 49% لصالح لاعبي مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون وندرز الدورى الانجليزى مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وندرز أنطوني مارسيال

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