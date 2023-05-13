السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيومى فؤاد يروج لفيلمه الجديد "الصف الأخير": "يا رب توفيقك"

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ينتظر الفنان بيومي فؤاد عرض فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الصف الأخير" والذي يشارك في بطولته بجانب الفنان تيام مصطفى قمر، والمقرر عرضه يوم 17 مايو الجاري.

وشارك بيومي بوستر الفيلم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك كنوع من الترويج له، وعلق قائلًا: "فيلم الصف الأخير يوم 17 مايو في جميع دور العرض، يا رب توفيقك".

 

ويشارك في فيلم "الصف الأخير" عدد من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر الذي يخوض تجربة البطولة للمرة الأولى ومعهم ياسر الطوبجي ومحمد عبدالعظيم وأمجد عابد وعدد آخر من الفنانين.

كما أن العمل يضم أكثر من 20 وجهًا جديدًا تم اختيارهم من خلال تجارب الأداء وأيضًا من داخل ورشة الإبداع للمخرج الكبير خالد جلال.

وتدور قصة الفيلم حول شاب خبرته قليلة في الحياة ويرى كل شيء من منظور واحد، ولكنه يتعرض لحدث يقلب كل حياته رأسا على عقب.

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم "الصف الأخير" في دور العرض السينمائية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 مايو، وسيحتفل صناع العمل بعرضه يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو.

7 مايو المقبل بينهم الفنان تيام مصطفى قمر الفنان بيومي فؤاد مائية فيلمه الجديد فيلم الصف الأخير فيس بوك محمد عبد العظيم

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