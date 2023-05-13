الأحوال المدنية تعلن عن خطوط ساخنة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والوثائق من المنازل

أعلن قطاع الأحـوال المدنية بوزارة الداخلية، عن خاصية رقمية جديدة للحصول على خدمات القطاع والرد على الاستفسارات الاتصال بالخدمة الصوتية، على مدار 24 ساعة، على رقم "16582"، واستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية رقمًا لخدمة كبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية"، وذوى الهمم على رقم 15341، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل.

كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى "15340 -15341".