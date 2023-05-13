السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأمم المتحدة تستعرض التقدم المحرز فى مصر فيما يخص تنفيذ أجندة 2030

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة، أن أساس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر هو المبادرات السياسية القوية والدعم السياسي رفيع المستوى. ففي عام 2016 كانت مصر من أولى الدول في العالم التي اطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤوية 2030 اتساقًا مع أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063. 

واضافت أن المرحلة الأولى من الاصلاحات الهيكلية التي بدأتها مصر بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي، وقد صاحب ذلك الخطط والاستراتيجيات القطاعية متوسطة وطويلة الأجل، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتعميم أهداف التنمية المستدامة في هيكل السياسات. 

وأوضح الاستعراض الوطني الطوعي 2021، وكذلك التقرير الوطني للتنمية البشرية 2021 والتحليل القطري المشترك للأمم المتحدة 2021 التقدم المحرز والتحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز الإنجازات المؤكد عليها في هذه التحليلات القائمة على الأدلة: خفض معدلات الفقر عام 2020 والتي امتدت في الارتفاع لعقدين من الزمن، وانخفاض معدل وفيات الأمهات والرضع وحديثي الولادة. 

بالإضافة إلى تقليل معدلات نقص التغذية منذ عام 2000 وتحسين فرص الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي في كل المستويات تقريبا في العقد الماضي، وتعزيز الوصول إلى المياه والكهرباء والصرف الصحي والإسكان، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي منذ عام 2018، على أساسًا إصلاحات اقتصادية طموحة، والانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة، وتحسين البنية التحتية التي تنفذها المشروعات العملاقة.

ومن ناحية اخرى، زاد مؤشر الفجوة العالمي القائم على النوع الاجتماعي الخاص بمصر من 0.58 في 2006 إلى 0.639 في عام 2020 بمتوسط نمو قدره 0.72%، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا ناتج عن التوجهات والأولويات الوطنية بخصوص تمكين المرأة. 

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مصر حققت تكافؤًا بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية.

الامم المتحدة التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مصر الدعم السياسي الاصلاحات الهيكلية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

الأحوال المدنية تعلن عن خطوط ساخنة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والوثائق من المنازل

أسامة الأزهرى: حملى على الأعناق من شعب إندونيسيا ليس تكريمًا لشخصى بل لمصر وشعبها العظيم

"صحة الدقهلية": ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلى

استمرار توريد القمح.. والشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاجه

الجندي يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف