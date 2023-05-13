السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أندية الأدب تواصل تقديم المواهب الأدبية للحياة الثقافية بالمحافظات

العامة لقصور الثقافة
العامة لقصور الثقافة

تلعب نوادي الأدب، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، دورًا بارزًا في الحياة الثقافية المصرية، وبالتحديد في محافظات أم الدنيا، خاصة وأن هذه الأندية تعتني بشكل كبير بأدباء الأقاليم، وتحاول تقديم خدمة ثقافية متنوعة لأهالي المحافظات إلى جانب فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتهدف أندية الأدب إلى اكتشاف المواهب الأدبية الجديدة وصقلها وتنميتها في المجالات الأدبية والنقدية المتنوعة: "الشعر ـ القصة ـ الرواية ـ النص المسرحي ـ أدب الطفل ـ أدب الرحلات ـ النقد الأدبي ــ الدراسات الأدبية ــ المقال ـ الدراسات الإنسانية ــ الترجمة الأدبية من وإلى اللغات الأخرى"، وتقديم المواهب الأدبية إلى الحياة الثقافية في مصر، وتثقيف الجمهور ثقافة أدبية رفيعة.

تنقسم أندية الأدب إلى أندية فرعية وأندية مركزية على النحو التالي: أولا "نادي الأدب الفرعي"، ثانياً: "نادى الأدب المركزي"،  ثالثاً: "اللجنة الفنية المشكلة بالأقاليم الثقافية".

وعلى مدار الفترة الماضية، قدمت أندية الأدب المئات من الأنشطة والفعاليات المختلفة، في العديد من المحافظات، من بينها عقد نادي أدب قصر ثقافة أبو قرقاص بالمنيا، ندوة بعنوان "مسرح الشارع في الوطن العربي"، وناقش نادي أدب قصر ثقافة طنطا مسرحية الكاتب طارق عمار "سلطان الحرافيش"، التي صدرت عن سلسلة نصوص مسرحية بالهيئة.

وشهد نادي أدب مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة لقاء ثقافيا بعنوان "اللغة وعاء الثقافة"، شارك به المفكر الدكتور أحمد ياسين، وأداره الشاعر أحمد الشافعي، رئيس النادي، كما نظم نادي أدب بيت ثقافة أجا ندوة بعنوان "عيد تحرير سيناء"، أدارها الشاعر محمد المتولي مسلم.

وهناك غيرها العديد من الأنشطة التي أقيمت، ضمن فعاليات أندية الأدب، التي تواصل تقديم خدماتها للجمهور للكشف عن المواهب، وتنميتها ورعايتها، ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الثقافة، وبناء الإنسان ورفع الوعي، وتحقيق العدالة الثقافية.

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