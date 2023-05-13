السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس سوهاج الأزهرية: امتحانات النقل تسير بدون معوقات

جولة تفقدية بالأزهر
جولة تفقدية بالأزهر الشريف

واصل الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، متابعاته لامتحانات النقل الثانوي حيث تفقد انطلاق الأسبوع الثانى بلجان معهد "الإمام على بن أبى طالب النموذجى الإعدادى الثانوى فتيات" رافقه الدكتور عبد الحكم محمد حسين مدير التعليم النموذجى بالمنطقة.

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وشدد "حمادى" خلال الزيارة على انتظام اللجان والالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات وتوفير الهدوء ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وعدم وجود أى شكاوى؛ مؤكداً التواصل الدائم مع قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس القطاع والذي يتابع سير أعمال الامتحانات بكافة المناطق على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة.

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ولفت إلى أن منطقة سوهاج الأزهرية تسعى دائماً لتقديم مستوى متميز في أعمال الامتحانات يليق بالأزهر الشريف في ظل قيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

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وكان طلاب النقل الثانوى قد أدوا اليوم امتحانات القرآن الكريم، مواد الفيزياء، اللغة الأجنبية الثانية.

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وفى سياق متصل، واختتم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية جولته بتفقد أعمال تدريب المجموعة الثالثة من إدارى المعاهد على مهارات الحاسب الآلي والمنعقد بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائى فتيات.

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واستمع لشرح أحد المحاضرات التى قدمتها المحاضرة "ابتسام بهيج" حول مكونات البرنامج التدريبي وكيف ينمى مهارات المتدربين.

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وقال الدكتور أحمد حمادى، إن الأزهر الشريف يشهد تطورا ملحوظا في التركيز على تحسين مستوى الفرد أيا كان موقعه في العملية التعليمية من خلال برامج تدريبية واسعة تشمل كافة القطاعات.

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ودعى كل المنتسبين للمنطقة والمعاهد للتمتع بقيم التميز والسعي نحو الأفضلية وتنشيط الرقابة الذاتية النابعة من ضمير واعي مدرك لأهمية العمل داخل منظومة الأزهر الشريف.

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وتجدر الإشارة أن التدريب تنفذه إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف.

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أعمال الامتحانات اعدادي استمع أزهري الادارة الإدارة المركزية الإدارة المركزية للامتحانات

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