"معلم ببني سويف" يطالب الحوار الوطني بمناقشة قانون التعديات على الأراضي الزراعية والزواج المبكر

طالب أحمد ناصر معلم أول لغة عربية بوزارة التربية والتعليم في بني سويف، جلسات الحوار الوطني بمناقشة قانون لوقف التعديات على الأراضي الزراعية لأنها جريمة كبيرة وضرورة وجود قانون يجرم التعدي لأن التعدي على الأرض الزراعية يؤدي إلي قلة صادرتنا، بالإضافة إلى قانون يجرم الزواج المبكر لأنه يؤدي بالسلب على صحة المرأة.

ووجه أحمد ناصر الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني وأتاح الفرصة

للجميع للتحدث بدون أي خطوط حمراء.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.

فيما حدد مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعماله خلال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية والتي ستبدأ غدا الأحد

14 مايو حيث سيتم مناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث اليوم على أربع جلسات.

حيث تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وجلسة يوم الثلاثاء 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، وسيعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.