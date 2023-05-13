أبرز إصدارات "سلسلة الكتاب الأول" منذ عودتها

أصدرت سلسلة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة، على مدار الفترة الماضية، العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية المختلفة، والتي تهتم ببناء الإنسان، ورفع الوعي، في كل محافظات الجمهورية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الإصدارات الخاصة بسلسلة الكتاب الأول، والتي تأتي على 3 محاور سلسلة "الكتاب الأول"، والثاني استكتاب بعض الكتاب في الموضوعات المهمة والمُلحة والخاصة بالقضايا الثقافية المختلفة، والمحور الثالث هو عودة إصدار بعض الكتب التي كان لها الأثر البالغ في تكوين العقل الثقافي المصري والعربي، والتي أصدرها المجلس الأعلى للثقافة في بداياته، حيث صدر عن السلسلة من قبل كتاب بعنوان "الوعي وقضايا الشباب والوعي الاجتماعي وفروعه" للكاتب نبيل محمد الفحل، متناولا هذا العصر الملىء بالدسائس والمؤامرات من حولنا، وتزييف الحقائق والوعي.

كذلك صدر عن السلسلة ديوان شعر بعنوان "ضوء التوابيت" للشاعر أدهم مطير، وديوان "أحلام ورقة التوت"، للشاعر خالد محمد الشحات، وديوان أشعار بالعامية المصرية بعنوان "كراكيب جدا" للشاعرة مى نجيب، وديوان شعرى جديد بعنوان "سيرة شاعر الربابة" للشاعر محمد رفعت.

وأيضًا صدر كتاب "الدراما في الشعر الغنائي عند على أحمد باكثير" للدكتور بشير عصام الشوربجي، ومسرحية "إياح حتب" للكاتب طارق الحريري، و"اتركوا شعرا يمارس موته" للشاعر عمرو البطا، ورواية جديدة بعنوان "دماء الغزال المغدور" للكاتبة أمنية عادل.

وكذلك "إذا رجت الأرض" لإسماعيل فتح الباب، و"مفيش دوا للعاشقين" ديوان شعر لياسر العبد، وديوان "وسوسة شيطان"، لعارف مصطفى.

يذكر أن سلسلة "الكتاب الأول" صدر العدد الأول منها عام 1958، وتصدر نصف شهرية بواقع 24 كتابا سنويًا توقفت لعدة سنوات، إلى أن عادت مرة أخرى ضمن فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتصدر تحت إشراف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، وبرئاسة تحريره، ويدير تحريرها الدكتور نعمة عاشور، والدكتور علي الشيخ وسكرتارية التحرير سها صفوت.