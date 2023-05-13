السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بتوجيه رئاسي.. بدء تشغيل العبارات النيلية في أسوان لنقل الوافدين من السودان

العبارات النيلية
العبارات النيلية في أسوان

أعلنت السلطات المحلية في أسوان، عن بدء تشغيل العبارات النيلية في أسوان لنقل الوافدين من السودان، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وبدأ تشغيل العبارة النيلية الثانية التابعة لمدينة أبو سمبل السياحية، بحمولة 50 طنًا وسعة 100 راكب، بالإضافة إلى تشغيل 10 أتوبيسات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

يأتي ذلك ضمن أسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات نقل القادمين من السودان عبر معبر قسطل الحدودي على مدار 24 ساعة، ضمن توجيهات القيادة السياسية للتعامل مع الوافدين من السودان.

ويجري التنسيق بين المحافظة والمعابر البرية في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية، وكذلك الموقف البري الدولي بكركر؛ للوقوف على الأعداد الوافدة وتجهيز الخدمات المختلفة لهم سواء وجبات جاهزة أو جافة بجانب الفرق الطبية وفرق الدعم النفسي بواسطة العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة.

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