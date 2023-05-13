السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استئناف الإعلامى أحمد رجب لجلسة 12 يونيو

الإعلامي أحمد رجب
الإعلامي أحمد رجب

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 12 يونيو.

كان المحامي أشرف فرحات وكيلًا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي؛ لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته، وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

جلسات الاعلامى أحمد رجب وسائل التواصل الاجتماعي السب والتشهير والدة الإعلامية

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