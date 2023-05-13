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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. المعهد العالي للفنون يُطلق "يوم الألعاب الشعبية"

صورة من إحدى الألعاب
صورة من إحدى الألعاب

يطلق المعهد العالي للفنون الشعبية الدورة الأولى لـ (يوم الألعاب الشعبية) يمارس فيه الطلاب والأساتذة بعض الألعاب الشعبية المتوارثة أمام ساحة المعهد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023 بداية من الساعة 3:00 عصرًا حتى الساعة 8:00 مساء 
وأشار الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية إلى أن هذا اليوم، يأتي في إطار العودة إلى ممارسه الألعاب الشعبية التي بدأت في التراجع بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت كل منا منغلقًا على ذاته، دون أن يكون هناك مشاركة جماعية حية من حياتنا اليومية، فضلاً عن أن موضوع الألعاب الشعبية هو أحد أهم الموضوعات التي يقوم المعهد بتدريسها في جميع المراحل العلمية ضمن المقررات الدراسية. 

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وسيشارك في هذا اليوم طلاب وأساتذة المعهد، كما سيتم دعوه الطلاب والأساتذة من المعاهد الأخرى للمشاركة. وقد تم تحديد مجموعه من الألعاب الشعبية لممارستها في هذا اليوم على النحو التالي..
1. الأولى (الحجلة)
2. بريلا بريلا 
3. البلي 
4. بوم 
5. التحطيب 
6. الثعلب فات 
7. السبع طوبات
8. شد الحبل 
9. صلح
10. صيادين السمك 
11. الكراسي 
12. المنديل 
13. النحلة والدبور
14. نطه الانجليز 
وسنحدد جوائز للفائزين في كل لعبه للطلاب والأساتذة المشاركين، كما سيتم تخصيص حكم لكل لعبة من الطلاب لتنفيذ القواعد المتبعة وإعلان الفائزين.

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