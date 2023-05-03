الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يعلن عن مسابقة الفنون الدولية "فرحة أوروبا" 

قطاع الفنون التشكيلية
قطاع الفنون التشكيلية

أعلنت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي؛ التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش ومركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية عن التقدم للمسابقة التي تنظمها أمانة الثقافة والمركز الثقافي للطفل بمدينة بلجراد، وأن أخر موعد للتقديم يوم السبت 20 مايو بمقر المتحف بشارع محمد باشا سعيد.

وأشارت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي فى بيان صحفي الى أن موضوع العمل الفني مفتوح وغير محدد، وأن سن المتقدمين من 4 إلى 18 سنة، وان حجم العمل يكون أكبر مقاس يمكن تقديمه فيه، وأن الخامات يمكن  استخدام “قلم رصاص، تمبرا، جواش، أكواريل، باستيل، حبر، كولاچ” ويمكن الدمج بين الخامات.

ولفتت اللجنة برجاء ملء المعلومات الضرورية في استمارة التقديم المرفقة ولصقها خلف كل عمل، وأنه يجب أن تكون الأعمال أصلية حديثة في عام 2022 أو 2023 وتم إبتكارها بشكل مستقل، ولم يتم عرضها مسبقاً فى مسابقات أو معارض دولية أخرى، كما لا يتم إرجاع الأعمال المستلمة إلى مرسلها.

وذكرت اللجنة فى بيانها، أنه يتم تقديم الأعمال المختارة كحزمة واحدة بإسم مركز محمود سعيد للمتاحف، ولن تتأهل الرسومات التي تحتوي على نصوص دعائية إلى المسابقة، وأنه من حق الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية الفرز والاختيار من بين الأعمال المُقدمة حتى تكون المشاركة تليق بتمثيل مصر في هذا الحدث الدولي.

أما بالنسبة لأبرز الجوائز سيتم إستضافة الفائزين بالجائزة الأولى فى المسابقة الفردية بجميع فئاتها الخمسة بمدينة بلجراد على نفقة المنظم ، وسيتم منحهم الجوائز فى إفتتاح المعرض في أول أكتوبر، ولا يغطي المنظم نفقات السفر، كما يتم طباعة الاستمارة المرفقة وملئها بشكل واضح وصحيح باللغة الإنجليزية ولصقها على العمل من الخلف.

قطاع الفنون التشكيلية مركز محمود سعيد المركز الثقافى للطفل مدينة بلجراد كولاچ

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