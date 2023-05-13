سيد رجب يستعد لتصوير "برشامة" وينتظر طرح "19 ب" بالسينمات

يستعد النجم سيد رجب، لتصوير مشاهده فى أحدث أعماله السينمائية «برشامة» أمام النجمة نيللى كريم، وبقيادة المخرج خالد دياب، خلال شهر يونيو المقبل، إذ تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع أبطال العمل للبدء فى التصوير.

تفاصيل وأحداث فيلم «برشامة»

وتدور أحداث فيلم «برشامة» فى إطار اجتماعي كوميدي، حول أشخاص من طبقات مختلفة من المجتمع، يوضعون تحت ضغوط بسبب رغبتهم في تثقيف أولادهم وتحسين أخلاقهم، وتأثير تلك الضغوطات عليهم لدرجة الغدر من أجل مصالحهم الخاصة، ومن ثم يتم مناقشة عدة قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية، منها الغش في الامتحانات.

صناع وأبطال فيلم «برشامة»

فيلم «برشامة» فكرة أحمد الزغبي، وشارك كلا من خالد وشيرين دياب في الكتابة، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، وسيد رجب، ومحمد عبد العظيم، وطه دسوقي، وغيرهم، ومن إخراج خالد دياب، ويعد هذا الفيلم ثانى أعمال دياب الاخراجية بعد فيلم «طلق صناعي».

عرض «19ب» لسيد رجب فى السينمات

ومن جهة اخرى، ينتظر سيد رجب، طرح فيلم «19ب» فى دور العرض السينمائية، خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتزامن مع جولة الفيلم في المهرجانات الدولية التي بدأها منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر مع عروض أخرى في مهرجانات سينمائية دولية في كل من السويد والمغرب والعديد من الدول الأخرى.

تفاصيل وأبطال فيلم «19ب»

تدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد، ويقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، والفيلم ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وكان قد حصد فيلم «١٩ ب» ثلاث جوائز خلال منافسته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة الـ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إذ حصد جائزة الاتحاد الدولى للنقاد «الفيبرسى»، وجائزة أفضل فيلم عربى، وجائزة هنرى بركات لأفضل إسهام فنى، وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.