السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة شرق بورسعيد الأهلية تعلن عن الأماكن المخصصة للطلاب العائدين من الخارج

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، عن عدد الأماكن المخصصة  للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وفقا للنسبة التي حددتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكليات الجامعة للطلاب الراغبين في التحويل على العام الجامعي 2023/2024 وفقا لما يلي:

- كلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد) يوجد بها ١٠ مقاعد 
- كلية الطب (برنامج الطب والجراحة العامة) يوجد بها ١٥ مقعدا

وأكدت الجامعة أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد خارج هذه الكليات والتخصصات؛ ويتحمل الطالب مسئوليته في ذلك، ويكون القبول بأسبقية التسجيل على موقع الجامعة مادام الطالب مستوفيا للبيانات والأوراق المطلوبة والشروط الداخلية للكلية والتخصص؛ علما بأن رابط تسجيل طلب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية  والروسية والأوكرانية  هو: https://psu.edu.eg/hq6u

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط والقواعد اللازمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وتضمنت: 

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من يوم السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023، إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، على أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة. 

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة، ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة. 

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى. 

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل، مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك. 

8. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023

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