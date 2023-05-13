السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 فى اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف طريق الفيوم الصحراوى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كسور متفرقة بالجسم حادث تصادم رصيف طريق الفيوم الصحراوى

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