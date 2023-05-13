السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أهمية الترجمة والبحث العلمى فى العلوم الإنسانية".. مائدة مستديرة للأعلى للثقافة غدًا

أهمية الترجمة والبحث
"أهمية الترجمة والبحث العلمي في العلوم الإنسانية"

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، المائدة المستديرة "أهمية الترجمة والبحث العلمي في العلوم الإنسانية"، والتي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس بالتعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وذلك في تمام الخامسة مساء غدٍ الإثنين، بكلية الدراسات الإفريقية العليا - جامعة القاهرة.

يدير المائدة الدكتور أنور مغيث، مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها: المهندسة جهاد محمود عواض أستاذ الأدب المقارن والنقد المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور حسين محمود أستاذ اللغة الإيطالية عميد كلية اللغات والترجمة جامعة بدر، والدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بقسم اللغات الإفريقية كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة.

كما يشارك فيها الدكتور عاصم العماري أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان، والدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغويات واللغة الصينية الحديثة كلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسى المقارن كلية الألسن جامعة عين شمس.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة، من خلال اللجان الثقافية والفكرية والاجتماعية التابعة له، والتي تعمل على المشاركة في الحياة الثقافية من خلال الفعاليات المختلفة.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي أهمية الترجمة والبحث العلمى لجنة الترجمة بالمجلس كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة

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