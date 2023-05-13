السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الغزاوي يشدد على توفير احتياجات الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

محمد الغزاوي
محمد الغزاوي

حرص محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، التي تقام في ضيافة النادي على متابعة غرف عمليات البطولة التي تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة الخدمات اللازمة لكل الفرق والوفود المشاركة.

واطمأن الغزاوي على آخر المستجدات فيما يتعلق بملفات الإقامة والانتقالات والخدمات الطبية وتوفير احتياجات الوفود المشاركة.

تلقى رئيس اللجنة العليا المنظمة تقارير مفصلة عن تقييم المرحلة الأخيرة من البطولة، وكذلك اطمأن على توافر كافة احتياجات مسؤولي الاتحاد الإفريقي ولجانه المختلفة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وشدد عضو مجلس الإدارة على ضرورة استمرار العمل بكل جد حتى نهاية البطولة، مشيدًا بالمجهود المبذول من الجميع، وأن ذلك ليس غريبًا على قطاعات النادي التي تثبت دومًا قدرتها على استضافة كافة البطولات والفعاليات.

محمد عادل: «سيدات يد الأهلي» جاهز لمواجهة النواصر المغربي

محمد عادل، المدير الفني لسيدات اليد بالنادي الأهلي، أكد أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء والظهور بصورة أفضل خلال مواجهة النواصر المغربي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وقال عادل: «وقعنا في بعض الأخطاء خلال مباراتنا الماضية أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، وعلينا العمل على تصحيح هذه الأخطاء في المباراة القادمة التي نسعى خلالها لتقديم أفضل ما لدينا».

وتابع المدير الفني: «نحتاج إلى المحافظة على التركيز وعدم فقدان التوازن في مواجهة النواصر المغربي».

وأضاف أن هناك عددًا من اللاعبات تحت السن في الفريق يحتجن إلى اكتساب المزيد من الخبرات، كما أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة أثرت بالسلب على المردود الفني.

واختتم عادل تصريحاته، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأمور الفنية والبدنية لتجهيز جميع اللاعبات للمباريات القادمة في البطولة.

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