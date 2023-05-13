السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر و176 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، جهودها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات اليوم السبت، عن تحرير (176) محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين (80) محضر مخالفات مخابز و(96) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، وتحرير محضر جنح بمركز تلا ضد صاحب ماكينة طحين بناحية سماليج لقيامه بتجميع كمية قدرها (20) شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق، وكذا تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مصنع تعبئة وتغليف سلع غذائية بناحية سبك الضحاك لحيازته كمية قدرها (1) طن مستلزمات إنتاج (عسل أسود) مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر.

من جهته، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

استغلال المواطنين اشتراطات الاستيلاء علي الدعم الاستيلاء على التجارة الداخلية الاحتكارية اشتراط التموين والتجارة الداخلية

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