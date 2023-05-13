برلمانى: خروج مصر من القائمة السوداء لـ"العمل الدولية" إنجاز جديد

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بتقدير المجتمع الدولي لمكانة ودور مصر، وخطواتها الثابتة في ملف العمل، وتعزيز العلاقات المتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".



وأضاف النائب عمرو عكاشة، في بيان له اليوم، أن قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية لعام 2023 جاءت خالية من اسم مصر، وبالتالي عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء" والمعروضة على فعاليات الدورة الحادية عشر بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف الشهر المقبل، هو الأمر الذي اعتبره خبراء العمل المحليون والدوليون انتصارًا جديدًا للدولة المصرية.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عدم إدراج مصر على تلك القائمة الطويلة والقصيرة المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء" في ملف العمل، والتي ضمت 40 دولة حول العالم، يجعل موقفها إيجابيًا ومُشرفًا خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمقرر عقدها في جنيف مطلع الشهر المقبل يونيو، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ187 دولة عضو في المنظمة.



وأكد النائب عمرو عكاشة أن من ضمن الجهود والإنجازات فى مجال العمل فى مصر هو اهتمام القيادة السياسية بتشغيل وتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، حيث تتابع الحكومة سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار النائب عمرو عكاشة إلى جهود الحكومة ووزارة القوى العاملة، خاصة في مجال التدريب، حيث افتتح الوزير ورشة تدريبية لعدد من مفتشي العمل على مستوى الجمهورية، تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشآت وتطبيق القوانين ذات الصلة.