السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: خروج مصر من القائمة السوداء لـ"العمل الدولية" إنجاز جديد

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بتقدير المجتمع الدولي لمكانة ودور مصر، وخطواتها الثابتة في ملف العمل، وتعزيز العلاقات المتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".

وأضاف النائب عمرو عكاشة، في بيان له اليوم، أن قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية لعام 2023 جاءت خالية من اسم مصر، وبالتالي عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء" والمعروضة على فعاليات الدورة الحادية عشر بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف الشهر المقبل، هو الأمر الذي اعتبره خبراء العمل المحليون والدوليون انتصارًا جديدًا للدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عدم إدراج مصر على تلك القائمة الطويلة والقصيرة المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء" في ملف العمل، والتي ضمت 40 دولة حول العالم، يجعل موقفها إيجابيًا ومُشرفًا خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمقرر عقدها في جنيف مطلع الشهر المقبل يونيو، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ187 دولة عضو في المنظمة.

وأكد النائب عمرو عكاشة أن من ضمن الجهود والإنجازات فى مجال العمل فى مصر هو اهتمام القيادة السياسية بتشغيل وتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، حيث تتابع الحكومة سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار النائب عمرو عكاشة إلى جهود الحكومة ووزارة القوى العاملة، خاصة في مجال التدريب، حيث افتتح الوزير ورشة تدريبية لعدد من مفتشي العمل على مستوى الجمهورية، تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشآت وتطبيق القوانين ذات الصلة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل فى مصر العمل الدولية القائمة السوداء النائب عمرو عكاشة توفير فرص عمل خروج مصر من القائمة السوداء

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)