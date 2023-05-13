السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: زراعة 355 شجرة بمركز ومدينة البدارى

جانب من حملة زراعة
جانب من حملة زراعة 100 مليون شجرة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم زراعة 355 شجرة مثمرة بقرى مركز ومدينة البداري، خلال حملة للتشجير والنظافة، وذلك ضمن مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة» التي تحظى باهتمام رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف تغير المناخ، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات لتحقيق أهداف المبادرة التي ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص المحافظة على التوسع في زراعة الأشجار المثمرة نظرًا لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الدعم والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدًا أنه تم تخصيص 170 ألف شجرة (شتلة) مثمرة وغير مثمرة للمحافظة، تم وجارٍ توزيعها على مختلف مراكز وأحياء المحافظة في ضوء بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف محافظ أسيوط أن أعمال التشجير بقرى مركز البدارى تمت تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ورؤساء الوحدات المحلية، وبمشاركة عنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وفريق العمل بالمبادرة.

وتم زراعة 280 شجرة بقرى العقال البحرى والكوم الأحمر والنواميس، و75 شجرة بقرية العقال القبلي، حيث تم متابعة أعمال تشجير مداخل القرى والحدائق العامة والمنشآت الحكومية بمركز ومدينة البداري، وري الأشجار السابق زراعتها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة، والتي تتمثل في زيادة نسبة الأكسجين وامتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من حملة زراعة 100 مليون شجرة

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100 مليون شجرة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التنمية الزراعية المستدامة الزراعية المستدامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المتابعة المستمرة المساحات الخضراء تحسين الصحة العامة تحسين نوعية الهواء سلبية للتغيرات المناخية

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