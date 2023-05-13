السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل قتل سيدة وابنتها على يد جزار في المنيرة الغربية

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل وملابسات التعدي على سيدة وابنتها وقتلهما في محافظة الإسكندرية.

كان تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بالعثور على جثتي ربة منزل ،كريمتها داخل شقة بعقار ملك الأولى. 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة جزار - مُقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهن تعدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التى أودت بحياتهن واستولى على بعض محتويات الشقة ، مبلغ مالى، هاتف محمول.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الاسكندرية سيدة تفاصيل وزارة الداخلية

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