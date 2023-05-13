جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني في بطولة المصارعة ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي 50

حصلت جامعة سوهاج على المركز الثاني في بطولة المصارعة لوزن ٦٠ كيلو، وأقيمت ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (٥٠) للجامعات والمعاهد المصرية، ونظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على أرض جامعة المنوفية، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، معرباً عن فخره واعتزازه بطلبة الجامعة المتميزين في كافة الأنشطة والفعاليات القمية والمحلية، مهنئاََ الطالب مصطفي أبو النصر إبراهيم بكلية التربية الرياضية لتمثيله اسم الجامعة بالشكل المشرف وفوزه بالمركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية فى البطولة.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن دورة الشهيد الرفاعي تقام بشكل سنوي فى مختلف الألعاب الرياضية بمشاركة طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم المتواصل والمستمر ومتابعتهم تنفيذ كافة الأنشطة الطلابية بشكل يتلاءم مع قدرات وإمكانيات الطلاب، وذلك لأهمية تلك الأنشطة ودورها الإيجابي فى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم البدنية والعقلية، إلى جانب تأهيل المتميزين منهم للمشاركة فى البطولات الدولية.

وأوضح نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، أن بطولة المصارعة للطلبة أقيمت بجامعة المنوفية بمشاركة ١٢٤ طالب من ٢١ جامعة مصرية، مضيفاً أن وفد الجامعة ضم كلا من الدكتور مصطفي محمد محمود بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد شوقي أخصائي رياضي بالإدارة.

فيما أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت قفزة نوعية في تصنيف سيماجو الأسباني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي للعام الحالي ٢٠٢٣، (Scimago Institutions Ranking 2023 )، حيث تقدمت الجامعة ٩٧ مركزاً عن العام الماضي ٢٠٢٢، و تقدمت ١٧١ مركزاً في ذات التصنيف مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١ بالرغم من زيادة عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف هذا العام علي مستوي العالم.

وأكد "عبدالخالق" أن التقدم المطرد لجامعة سوهاج فى التصنيفات الدولية، جاء نتيجة للسياسة التي تتبناها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، و الاهتمام الخاص بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً و دولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث أن الجامعة حققت قفزات نوعية في العديد من التخصصات العلمية فقد تم إدراج ٢٥ تخصصاً علميا عاماً و فرعياً في تصنيف سيماجو هذا العام، حيث جاء تخصص الزراعة و العلوم البيولوجية في المركز (١٠) علي مستوي الجامعات المصرية و الكيمياء الحيوية و علوم الجينات في المركز (١٩) و الكيمياء العامة في المركز (١٢) و علوم الحاسب الألي في المركز (٢٧) و الجيولوجيا و علوم الأرض في المركز (٢٢) و علوم الطاقة في المركز (٦) و الهندسة في المركز (٢٨) بينما جاءت الهندسة الميكانيكية في المركز (٣) و الإنشاءات في المركز (٣) كذلك و جاءت الهندسة المدنية في المركز (٦) و علوم البيئة في المركز (٢٠) و الرياضيات في المركز (١٥) و الطب في المركز (٢٥).

و أضاف "النعماني" ان التخصصات الفرعية للطب طبقاً للتصنيف جاءت في مراكز متقدمة، حيث احتل تخصص الأمراض المعدية المركز الأول (١) علي مستوي الجامعات المصرية، و جاء تخصص العيون في المركز (٥) الأنف و الأذن في المركز (٩) و الأطفال في المركز (١٤) و النفسية و العصبية في المركز (٩) و الصحة العامة في المركز (١٢) و الأشعة في المركز (١١) و الروماتيزم في المركز (١٣) و الجراحة في المركز (١٤) و المسالك في المركز (١٠) و جاءت الصيدلة في المركز (٢٣) و الفيزياء في المركز (٢٣) كذلك و جاءت الطب البيطري في المركز (١٢) بينما جاءت العلوم الاجتماعية في المركز (٢٤) عي مستوي الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف و عددها (٤٩) جامعة.

وأوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن تصنيف Scimago يعتمد في تقريره على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة محاور رئيسية تستند إلى أداء البحث "Research Rank" (50%) ومخرجات الابتكار "Innovation Rank" (30%) والتأثير المجتمعي "Societal Impact Rank" (20%)، وقد أظهرت نتائج التصنيف أداءً جيداً لجامعة سوهاج في كافة هذه المحاور علي الرغم من ازدياد المنافسة بين الجامعات العالمية في هذا التصنيف الهام