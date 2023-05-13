السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير تكنولوجيا المعلومات: عطل "فيس بوك" لم يتم إصلاحه حتى الآن

فيس بوك
فيس بوك

كشف تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل خلل “فيس بوك” الذي أدى لإرسال طلبات صداقة، مؤكدا أن ما حدث أفقد المستخدمين السيطرة الكاملة على التحكم في إرسال طلبات الصداقة بسبب حدوث خلل ما، وهو جاري إصلاحه الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لم ترد لدينا أي شكاوى من نظام "الآيفون"، فيما جاءت أغلب الشكاوى من أنظمة الأندرويد والويب".

ونصح خبير تكنولوجيا المعلومات، بالحذر خلال التعامل مع السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعين وعدم نشر كل المعلومات على الملأ، قائلا: "مجال تكنولوجيا المعلومات وارد حدوث أخطاء به".

وتابع: “العطل الحادث في منصة فيسبوك لقّن الجميع درسا في كيفية التعامل مع تلك المواقع والواد حدوث أخطاء تكنولوجية فيها، فلذا يتوجب علينا عدم نشر معلومات خاصة وبشكل شخصي بطريقة مبالغ فيها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل فقط”.

“فيس بوك” عطل فيس بوك خلل تقني عطل فني طلبات صداقة

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