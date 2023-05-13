السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع سير العمل بالوحدة المحلية لإهناسيا

الزيارة
الزيارة

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد في بني سويف، اليوم، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.، وكان في استقباله ناصر سيف النصر رئيس المدينة، وناصر غانم نائب رئيس المدينة.

وتابع السكرتير العام المساعد، خلال تفقده أقسام وإدارات  الوحدة ،منظومة العمل، ، والتقى بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، فضلاً عن مناقشة بحث سبل تطوير الأداء وحل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية للارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدا على تكليفات المحافظ بأهمية واستمرار تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمجالس القروية التابعة والموقف الخدمي بالقرى، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتفقد السكرتير العام المساعد مقر الحملة الميكانيكية وخروج المعدات وفق خطة العمل،  مستمعا لعرض موجز عن آليات وسير العمل في هذا ملف النظافة، والإجراءات المنفذة حيال تراكمات القمامة، ورفع إشغالات الطريق العام، مشدداً على أهمية وضرورة تنظيم العمل وحسن توفير بيئة صحية ونظيفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمركز.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة المحلية بني سويف رئيس المدينة قطاع التعليم

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