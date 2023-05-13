السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالي": "ألكسو" تنظم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ورشة عمل حول "المدن المستدامة والذكية" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو 2023، بحضور السيد العبسي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة،  أمين الدهمانى بإدارة العلوم والبحث العلمى بالألكسو ممثل المنظمة، الدكتور عصام شحرور خبير فى مجال المدن الذكية ومحاضر بجامعة ليل بفرنسا، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى كلمته، أشار الدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف علي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إلى أن الهدف من ورشة العمل هو إتاحة الفرصة للمسئولين من مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والباحثين للمشاركة في المعارف المكتسبة حول المدن المستدامة والذكية من خلال البحوث التى تم إجراؤها والمشروعات التى نُفذت فى هذا المجال، موضحاً أن محاور الورشة تتمثل فى: الأنظمة الذكية لإدارة المياه وإدارة الطاقة، والتنقل الذكى، والمدن الذكية ومفهومها، وجمع البيانات ومعالجتها.

ومن جهته، نقل أمين الدهماني ممثل منظمة الألكسو تحيات الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام منظمة الألكسو، متمنياً لأعمال ورشة العمل النجاح والتوفيق، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون المثمر والبناء للإعداد والترتيب لهذه الورشة، مؤكدًا أن منظمة الألكسو لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء؛ لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

وأضاف ممثل الألكسو أن نمو المدن في جميع أنحاء العالم يتزايد وبمعدلات سريعة، مؤكداً أنه فى ظل استمرار نمو سكان العالم أصبحت المدن تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى ارتفاع عدد سكانها بدرجة تفوق قدرتها على استيعاب هذه الزيادة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان بعض المدن حول العالم بحلول عام 2050.

وفي كلمته، أوضح السيد العبسي أنه منذ عدة سنوات ظهر مصطلح المدن المستدامة أو الذكية أو الخضراء بعد إعلان الأمم المتحدة إستراتيجية التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المدينة الذكية والمستدامة هى مدينة مبتكرة تقوم على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل التي تعمل على تحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، فضلاً عن القدرة على المنافسة مع ضمان تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

شارك فى فعاليات ورشة العمل ما يقرب من 25 مشاركًا من الجهات التالية: (وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والرى - وزارة البيئة- جامعة النيل – جامعة القاهرة- جامعة حلوان - المركز القومى للبحوث).

إتاحة الفرصة اتصالات البحث العلمي الأمين العام المساعد التعاون المثمر التعاون المثمر والبناء التنمية المستدام

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بينها زيت النخيل والأدوية.. ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي

نائب محافظ مطروح: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)