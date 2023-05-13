السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس سوهاج الأزهرية: دراسة العلوم الشرعية والعربية في الرواق الأزهري مجانية

جانب من الجولة في
جانب من الجولة في الرواق الأزهرى بسوهاج

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات تنفيذ محاضرات "رواق العلوم الشرعية والعربية" بمحافظة سوهاج، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على رعايته للأنشطة العلمية التي يقدمها الرواق الأزهري  لجميع فئات المجتمع دون استثناء ويستفيد منها أكثر من 4500 دارس بمختلف الأروقة الأزهرية بمحافظة سوهاج  في القرآن الكريم والتجويد والقراءات والعلوم الشرعية والعربية.

كما توجه بالشكر للدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري والدكتور هاني عودة مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر، الدكتور أحمد همام، مدير الشئون الدينية بالجامع الأزهر، وفضيلة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شؤون الأروقة على دعمهم وإشرافهم المستمر لنجاح الرواق وإيتاء ثماره المرجوة.

وشدد حمادي، خلال لقاؤه بالدارسين بضرورة الاستفادة من الأنشطة التي يقدمها الرواق الأزهري خاصة رواق العلوم الشرعية والعربية ومن أساتذته المحاضرين الذين تم اختيارهم بعناية لتدريس مقرراته من أساتذة جامعة الأزهر الشريف الأفاضل.

واستمع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لعدد من الدارسين حول الاستفادة التى تلقوها من الرواق وبحث معهم المتطلبات التي يحتاجونها، موجهًا فضيلته بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المحاضرات وتحقيق الراحة التامة لهم.

وأكد أن دراسة العلوم الشرعية والعربية الرواق الأزهري مجانيه تماما ومتاحة لجميع فئات المجتمع دون استثناء.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن الأسبوع الثاني للرواق الأزهر بسوهاج  قد شهد حضورا  كبيرا من الدارسين بنظام الحضور المباشر  حيث  بلغ الحضور  أكثر من 100 دارس بنظام الحضور المباشر، إضافة الى تنفيذ عديد من المحاضرات في مختلف العلوم الشرعية وهي الفقه بجميع مذاهبه والعقيدة والتفسير والتجويد والحديث والنحو.

جانب من الجولة في الرواق الأزهرى بسوهاج

IMG-20230513-WA0002
IMG-20230513-WA0002
IMG-20230513-WA0002
IMG-20230513-WA0002
IMG-20230513-WA0001
IMG-20230513-WA0001
IMG-20230513-WA0003
IMG-20230513-WA0003
IMG-20230513-WA0006
IMG-20230513-WA0006
IMG-20230513-WA0004
IMG-20230513-WA0004
الإحتياجات اللازمة الإدارة المركزية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأنشطة العلمية للرواق الأزهري الشئون الدينية العلوم الشرعية والعربية رواق العلوم الشرعية والعربية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)