رئيس سوهاج الأزهرية: دراسة العلوم الشرعية والعربية في الرواق الأزهري مجانية

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات تنفيذ محاضرات "رواق العلوم الشرعية والعربية" بمحافظة سوهاج، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على رعايته للأنشطة العلمية التي يقدمها الرواق الأزهري لجميع فئات المجتمع دون استثناء ويستفيد منها أكثر من 4500 دارس بمختلف الأروقة الأزهرية بمحافظة سوهاج في القرآن الكريم والتجويد والقراءات والعلوم الشرعية والعربية.

كما توجه بالشكر للدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري والدكتور هاني عودة مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر، الدكتور أحمد همام، مدير الشئون الدينية بالجامع الأزهر، وفضيلة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شؤون الأروقة على دعمهم وإشرافهم المستمر لنجاح الرواق وإيتاء ثماره المرجوة.

وشدد حمادي، خلال لقاؤه بالدارسين بضرورة الاستفادة من الأنشطة التي يقدمها الرواق الأزهري خاصة رواق العلوم الشرعية والعربية ومن أساتذته المحاضرين الذين تم اختيارهم بعناية لتدريس مقرراته من أساتذة جامعة الأزهر الشريف الأفاضل.

واستمع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لعدد من الدارسين حول الاستفادة التى تلقوها من الرواق وبحث معهم المتطلبات التي يحتاجونها، موجهًا فضيلته بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المحاضرات وتحقيق الراحة التامة لهم.

وأكد أن دراسة العلوم الشرعية والعربية الرواق الأزهري مجانيه تماما ومتاحة لجميع فئات المجتمع دون استثناء.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن الأسبوع الثاني للرواق الأزهر بسوهاج قد شهد حضورا كبيرا من الدارسين بنظام الحضور المباشر حيث بلغ الحضور أكثر من 100 دارس بنظام الحضور المباشر، إضافة الى تنفيذ عديد من المحاضرات في مختلف العلوم الشرعية وهي الفقه بجميع مذاهبه والعقيدة والتفسير والتجويد والحديث والنحو.

جانب من الجولة في الرواق الأزهرى بسوهاج

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