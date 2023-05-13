السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الحبوب: ارتفاع عدد المطاحن في البورصة السلعية لـ123 مطحنا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية أن البورصة المصرية للسلع  التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا 123 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن.

وقال طارق حسانين إن وزارة التموين تتسلم حاليا القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم ، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية ،‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن ،مع تقديم  الوزارة كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، حيث أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية  وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة  .

وأوضح  عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  وبتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة ،لافتا الى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع ، سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى ،حيث ساهمت البورصة المصرية للسلع في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72 % خلال الأيام الماضية ، الى 13.5 ألف و14 ألف جنيه للطن بدلا من 14.5 ألف و15 ألف جنيه للطن ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك .

غرفة صناعة الحبوب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية البورصة المصرية للسلع

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