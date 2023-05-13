السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل اعترافات المتهمة بترويج "الحشيش" بمنطقة المرج الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقرت المتهمة  بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام  بمنطقة المرج ، بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها ، مؤكده حصولها على المضبوطات من أحد الأشخاص لتوزيعها على عملائه بمقابل مادى كبير مبررة مرورها بضائقة مالية وانفاقها على أسرتها.

وكانت قررت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنه. 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط فتاه وبحيازتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام وتم اقتيادها لقسم الشرطة وبمناقشتها أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها  واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمة مخدر مواد مخدرة

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