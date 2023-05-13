"تموين كفرالشيخ" تكشف كمية القمح الموردة حتى الآن

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى يتم من خلال عدد 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأوضح «الهابط» أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات معالى السيد المحافظ، إذ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين أنه بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم، السبت، 113486 طنًا و58 كجم.