السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: مصر من بين أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال تقرير أمريكي إن مصر من بين أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، والأعلى في المبيعات السياحية في فبراير 2023 وفقًا لأحدث الأبحاث والدراسات.

وأوضح التقرير، الذي نشرته مجلة "CEOWORLD" الأمريكية، أن إجمالي إيرادات قطاع السياحة في مصر ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 51٪ مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وأيضًا كان رشح تقرير أمريكي مصر من بين قائمة أعدها بأفضل 37 وجهة سياحية للسفر في عام 2023، حيث وصف موقع "هاوس بيوتيفيل" الأمريكي مصر بأنها وجهة استكشافية رائعة مليئة بأماكن المغامرة مثل الأهرامات ونهر النيل والمتحف المصري الكبير.

وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير له، إلى أن مصر وجهة "مغامرة ومثيرة للاهتمام" لقضاء العطلات في ٢٠٢٣، داعيًا إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة. 

ونوه بأن مصر مليئة بالكنوز القديمة، مؤكدًا أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، ونصح بزيارة بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه قريبًا.

كما رشح موقع "ترافل ديلي نيوز" السياحي العالمي مصر ضمن قائمة أعدها بأفضل وجهات سياحية في العالم لقضاء العطلات في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، فضلًا عن المعالم والمنتجعات السياحية المناسبة لقضاء العطلات الصيفية مثل شرم الشيخ.

وقال الموقع إن "مصر تعتبر وجهة لا بد من زيارتها إذا كنت تحب التاريخ القديم وترغب في القيام بجولة في قارة إفريقيا، فهي مليئة بالمعالم السياحية والتاريخية المختلفة، مثل نهر النيل أهرامات الجيزة وواحة سيوة، فضلًا عن المتاحف الأثرية مفتوحة للجولات والمعارض".

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