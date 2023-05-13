السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"اللهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".. أفضل الأدعية للميت

أفضل الادعية للميت
أفضل الادعية للميت بقبره

يعتبر الدعاء من العبادات المقربة إلى الله، مؤخرًا زاد البحث عن أفضل الأدعية للميت في قبره، ففي السطور التالية نقدم أفضل وأشهر الأدعية للمتوفي الواردة بكتاب الله وسنة رسوله.

أفضل الأدعية للميت بقبره

"اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه".

"اللهمَّ إنّ هذا عبدك بات في ذمّتك وحبل جوارك، فارزقه جنّاتك ونجّه يا الله من عذابك، فأنت أهل الحق وأهل الرحمة والوفاء، فارحمه واغفر له يا الله، فقد خرج من الدنيا وسعتها وفارق أهله وأحبائه".

"اللهمَّ آنسه في وحدته وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ أنزله مُنزلًا مُباركًا وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة".

"اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل ويعفو عن كثير، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك".

"اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

"اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم، اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم”.

"اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب،  اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام".

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