بعد ثلاثية رادس.. 8 أرقام قياسية حققها الأهلى بعد الفوز على الترجى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتصارًا عريضًا على الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حمادي العقربي" برادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

وسجل المارد الأحمر 8 أرقام قياسية بعد الانتصار العريض على الفريق التونسي.

ونستعرض تلك الأرقام على النحو الآتي:

- فاز الأهلي للمرة السادسة على الترجي في تونس، وهذا لم يسبق لأي فريق داخل القارة أن حققه.

- حقق الأهلي فوزه الأكبر خارج الديار في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الانتصار بثلاثية نظيفة.

- محمد الشناوي حقق "الكلين شيت" الثالث في مواجهته ضد الترجي التي أقيمت في تونس.

- الأهلي كبّد الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ البطولات الأفريقية.

- صار الأهلي أول فريق يحرز 3 أهداف في شباك الترجي بتونس منذ فوز الإسماعيلي عليه بنتيجة 3-1 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2003.

- بيرسي تاو منح الأهلي التقدم الخامس على الترجي في رادس خلال البطولات الأفريقية.

- أحرز بيرسي تاو ثنائيته الأفريقية الثانية، حيث كانت الأولى في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري.

- تعرض نبيل معلول مدرب الترجي التونسي لثالث أكبر خسارة في مشواره التدريبي بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية.