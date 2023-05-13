محافظ الإسكندرية: زراعة 109 آلاف شجرة منذ بداية المبادرة الرئاسية

ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"..

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم زراعة أكثر من 109 آلاف شجرة في إطار تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"، مكلفًا الجهات المعنية بزيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وتم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأكد "الشريف"؛ أنه قد تم زراعة 24293 شجرة مثمرة، و17583 شجرة غير مثمرة، و12887 شجيرات بإجمالي 54763 شجرة من الأشجار التي تم توريدها، والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الأسبوع الثامن والثلاثون منذ بداية المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 4735 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات خلال الأسبوع الثامن والثلاثون، وزراعة 733 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4900 متر نخيل بنطاق حى العجمى وحى وسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 109044 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم زراعة 2376 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى المنتزه ثان، فضلا عن زراعة 1483 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العجمى، وزراعة 4456 شجرة مثمرة بنطاق حى شرق، وزراعة 420 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى غرب.