السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم الفوز بثلاثية فى رادس.. الشناوى: التأهل لم يُحسم بعد

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد حمادي العقربي.

وقال الشناوي: «كان لدينا احترام كبير لفريق الترجي، والجميع كان في حالة تركيز من أجل الفوز والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالانتصار بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع الشناوي: «كنا نعلم أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة أمام فريق متمرس في البطولات الإفريقية، سنحتفل بالفوز اليوم، وبداية من الغد سنبدأ الاستعداد لمباراة الإياب، وسنتحدث مع اللاعبين بأن الفريق لم يحسم التأهل للمباراة النهائية».

واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على أحقية الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي، وقال إن التركيز والإصرار على الفوز كانا واضحين خلال شوطي المباراة، حتى نجح اللاعبون في ترجمة هذه السيطرة إلى ثلاثة أهداف.

الاهلى أخبار محمد الشناوي الاهلي ضد الترجي دورى ابطال افريقيا

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