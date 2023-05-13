فقر الدم الخبيث.. ماذا تعرف عن أندر الأمراض المناعية التى تصيب الإنسان؟

هناك الكثير من الأمراض التي لا يعلم البعض عنها الكثير، الأمر الذي يجعل من الصعب تشخيصها، وبالتالي يساهم في تفاقم المشكلة الصحية، ومن بين هذه الأمراض "فقر الدم الخبيث".

فقر الدم الخبيث، كان يُعتبر يومًا ما مرضًا مميتًا بسبب نقص العلاجات له، ولكن في هذه الأيام، أصبح فقر الدم الخبيث أمرًا يمكن التعامل معه بسهولة، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

على الرغم من كونها قابلة للشفاء بدرجة كبيرة في الوقت الحاضر، لا يزال من المهم تشخيص فقر الدم الخبيث وعلاجه على الفور، فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحدث عدد من المضاعفات الخطيرة، ويمكن أن يهدد العديد منها الحياة.

ما هو فقر الدم الخبيث؟

هناك مئات الأنواع المختلفة من فقر الدم، فوفقًا للأطباء، وأكثرها شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فهو ناتج عن كميات غير كافية من الحديد، وهو معدن يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء أو كرات الدم الحمراء.

من ناحية أخرى، يعد فقر الدم الخبيث نوعًا نادرًا من فقر الدم، فهو نوع من أمراض المناعة الذاتية، ويقال أنه يؤثر على 1 في المائة فقط من سكان العالم.

يحدث فقر الدم الخبيث عندما يكون الجسم غير قادر على امتصاص مادة "الكوبالامين" أو فيتامين ب 12، والذي يلعب دورًا أيضًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء مثل الحديد، فعلى الرغم من وجود العديد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، إلا أن الشخص المصاب بفقر الدم الخبيث يجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من مصادره الغذائية المختلفة.

أكد الاطباء، أنه من المهم عدم الخلط بين فقر الدم الخبيث ونقص فيتامين ب 12 - فالشخص الذي يعاني من نقص فيتامين ب 12 لا يدرج ببساطة ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 في النظام الغذائي على أساس منتظم، بينما لا يستطيع الشخص المصاب بفقر الدم الخبيث امتصاص فيتامين ب 12 الذي توفره الأطعمة .

من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟

أوضح الخبراء، أن فقر الدم الخبيث شيء وراثي بطبيعته، فهو اضطراب في الدم يمكن أن ينتقل من قبل الوالدين إلى ذريتهم، وهذا يعني أنك قد تكون مصابًا بفقر الدم الخبيث إذا كان أحد والديك أو أي من أقاربك بالدم مصابًا به.

وأضاف الأطباء، أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 ، أو المشاكل التي تؤثر على الأمعاء مثل مرض كرون ، أو أمراض المناعة الذاتية قد يكونون أيضًا عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الخبيث.

ما هي علامات فقر الدم الخبيث؟

يتطور فقر الدم الخبيث ببطء شديد، لهذا السبب قد تتجاهل بعض علامات وأعراض اضطراب الدم، حيث قد تعتاد عليها بمرور الوقت، ففي السطور التالية بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى احتمال إصابتك بفقر الدم الخبيث.

جلد شاحب:

نظرًا لوجود نقص في كرات الدم الحمراء في مجرى الدم بسبب فقر الدم الخبيث، قد تبدو بشرتك شاحبة، وينطبق الشيء نفسه على أظافرك وداخل الجفون السفلية.

ضعف وتعب:

كرات الدم الحمراء الخاصة بك هي التي توزع الأكسجين لجسمك، فبدون عدد كافٍ من كرات الدم الحمراء، تفشل عضلاتك في الحصول على كل جزيئات الأكسجين التي تحتاجها.

ألم في الصدر:

لا يقتصر الأمر على الألم في الصدر الذي قد تشعر به إذا كنت مصابًا بفقر الدم الخبيث، ولكن أيضًا خفقان القلب حيث يحتاج قلبك إلى العمل بجهد أكبر.