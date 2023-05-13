السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى: مصر سيكون لها دور هام فى إعادة تأهيل الجيش السورى

الجيش السوري
الجيش السوري

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر لم تغير موقفها منذ بداية الأزمة السورية، ودائمًا ما كانت الداعم الأول.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصر سيكون لها دور هام في إعادة تأهيل الجيش السوري.

وأشار إلى أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يعكس أهميتها في المنطقة، مؤكدًا أن هناك ترحيبًا عربيًا بالرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المقبلة.

وشدد الدكتور طارق فهمي، على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مضيفًا أن مصر تعمل دائمًا على سلامة الأراضي السورية والحفاظ عليها.

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