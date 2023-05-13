مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى: طفرة بمحصول القمح خلال العام الجارى

قال هشام الحصري، مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود من خلال تحفيز الفلاحين على زراعة القمح والمحاصيل الاستيراتيجية، وبالتالي تمكنت مصر من تحقيق طفرة ملحوظة هذا العام في محصول القمح.

زراعة القمح

وأكد هشام الحصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه من خلال العام القادم يتوقع أن تصل المساحة المزروعة من القمح أن تتجاوز الـ600 ألف فدان قمح، وبالتالي سيكون هناك زيادة في صوامع الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

الخطط التنموية

وأضاف في حديثه، أن مصر بدأت خططها التنموية الغذائية مبكرًا قبل نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم بأكمله، وبالتالي أضرار مصر من الحرب قليلة مقارنة بباقي الدول التي كانت تعتمد على الاستيراد.