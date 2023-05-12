الباز: مسلسل نتفليكس عن كليوباترا غش تجارى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الصورة التي روجت منصة “نتفليكس” بها لمسلسل كليوباترا، غش تجاري.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الناس انزعجت عند بدء عرض المسلسل، وشعرت أنها تعرضت للخداع بالحملة الترويجية.

وأضاف الباز: "المسلسل جزء من سلسلة أعمال وثائقية عن ملكات سوداء، والأجزاء السابقة لم تحقق نجاحًا، أعلى جزء في السلسلة حقق 260 ألف مشاهدة، لذا قرروا نشر دعاية تستفز المصريين، ليحققوا ملايين المشاهدات".

وأردف الباز: "محتاجين نكثف جهودنا، وأن يكون لدينا استباق نحافظ على تاريخنا ونعمل كتب ومسلسلات عن تاريخنا، الدرس المستفاد نخرج من إننا منبقاش رد فعل".