إزالة 6 حالات تعدِ بالبناء على أملاك الدولة بمدينة إطسا في الفيوم (صور)

وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا في محافظة الفيوم اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

قاد الحملة محمد لطفي الماوي، رافقه كل من أحمد جمعه مدير المتابعه الميدانية، وهاني محمد سالم مدير قسم حماية الاراضي بالمركز، وتأمين من مركز شرطة إطسا، بقيادة الرائد هاني ميلاد من قوة مركز شرطة إطسا.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدِ داخل الحيز العمراني في بمدينة إطسا، شملت إزالة حالة تعدِ عبارة عن أسوار على مساحة 100 متر تقريبا بمدينة إطسا، وإزالة حالة تعدِ عبارة عن أسوار داخل الحيز على مساحة 100 متر.

كما تمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني في مركز إطسا شملت “حالة تعدِ عبارة عن أساسات خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر تقريباً، وحالة تعدِ عبارة عن أساسات بمدينة اطسا على مساحة 200 م تقريبا، كما تم إزالة سملات بقلهانة خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر تقريبا، وفك شدة خشبية لاعمدة دور ارضي على مساحة 250 متر".

وأكد رئيس المركز، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم وحزم في تنفيذ القانون على المخالفين وعدم التهاون في تنفيذ كافة الازالات لمخالفات المباني بجميع اشكالها والحفاظ على الرقعه الزراعية كونها أمن قومي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الإزالة والمتابعة اليومية لمنع التعديات علي الارض الزراعيه وأملاك الدولة، وتنفيذاً لتعليمات خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالمتابعة الميدانية الدورية للتصدي لأي تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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