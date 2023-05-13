السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُهنئ "كمال وشبيب" بالتتويج في ألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد كمال لاعب المنتخب المصري البارالمبي بعد تتويجه بأول ميدالية ذهبية لمصر في رمى القرص برصيد 49,70 نقطة، خلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى لمنتخبات ألعاب القوى البارالمبية التي تقام خلال الفترة من (9-15) مايو الجاري، بمدينة جيسولو الإيطالية.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب المصري البارالمبي عبد الرحمن شبيب بعد تتويجه بفضية سباق 400 متر في البطولة ذاتها.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم دعماً ورعاية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية والأبطال الرياضيين وبخاصة الأبطال البارالمبيين، وهو الأمر الذي يمثل حافزاً لجميع الرياضيين المصريين لرفع علم مصر وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في منافساتهم المختلفة.

أشار "صبحي" إلى أن الأبطال البارالمبيين أصبحوا يمثلون ركناً اساسياً في إنجازات الرياضة المصرية، نظراً للأرقام القياسية التي يحققونها على مستوي مختلف البطولات القارية، مشيداً بالروح التي يتحلون بها والتي تعكس العزيمة والإصرار لديهم في رفع العلم المصري علي منصات التتويج.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم كلا من: "إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمي."

يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكراً قبل انطلاق البطولة في المركز الأولمبي بالمعادي ضمن خطة الاستعداد للمشاركة في البطولة.

 

محمد كمال يحقق ذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بايطاليا

وحقق محمد كمال لاعب منتخب العاب القوى البارالمبى النبكز اااول والميدالية الذهبية فى منافسات القرص ببطولة الجائزة الكبرى التى تقام بايطاليا.

وجاء محمد كمال فى المركز الاول برصيد ٤٩،٧٠ نقطة ، وفى المركز الثانى جاء  لاعب اليابان برصيد  ٤٧،٢٣ وفي المركز الثالث لاعب اوكرانيا بنتيجة ٤٧.٢٧.


وانطلقت البطولة صباح اليوم بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.


وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى

وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى


يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإستعداد للمشاركة الأبطال الرياضيين الجائزه الكبرى لألعاب القوى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرياضيين المصريين

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