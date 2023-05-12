الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

للعام الثاني على التوالي.. "فوربس" تختار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى قادة السياحة في الشرق الأوسط

جريدة الدستور

 

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لجهود "طلعت" في قيادة المجموعة في الارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية وفندقية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، لتمتلك أفخم الفنادق في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، محققة عائد ونسبة إشغال مرتفعة.

وينفرد هشام طلعت مصطفى بأنه المطور العقاري المصري الوحيد بقائمة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط، وحل في المركز الـ45 بالقائمة التي ضمت القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة، متفوقًا على أسماء كبرى لقادة شركات تعمل في الضيافة والفنادق والمنتجعات وتدير شركات طيران ومطارات، هذا بجانب اختياره في قوائم أخرى لنفس المجلة لأقوى الرؤساء التنفيذين وكبرى شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط.

وأرجعت مجلة فوربس، سبب اختيار هشام طلعت مصطفى لنجاحه الكبير في قيادة مجموعة طلعت مصطفى - التي يمتد تاريخها في مجال التطوير العمراني إلى أكثر من 50 عاماً – ما أسهم في تطوير عدد كبير من المشروعات السياحية والفندقية ، لتمتلك منتجعات فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا الإسكندرية، وكمبينسكي النيل القاهرة، كما تضم الفنادق جميعها أكثر من ألف وحدة فندقية.  كما تعكف المجموعة على تطوير فورسيزونز كايرو كابيتال بمدينتي ومشروع راديسون ساس كوليكشن بمرسى علم. وفي يونيو 2022، وضعت المجموعة حجر الأساس لمشروع فندق فورسيزونز الأقصر، الذي يضم 200 غرفة على مساحة 40 ألف متر مربع.

كما افتتحت مجموعة طلعت مصطفى توسعات منتجع فورسيزونز بشرم الشيخ في مارس 2022 ، وكان لذلك بالغ الأثر في تمكين المنتجع من تحقيق أقصى استفادة من فعاليات مؤتمر قمة المناخ 27-COP خلال شهر نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، حيث انبهرت الوفود العالمية المقيمة بالفندق والمشاركة بالتجمع العالمي لقمة المناخ بالمستوى الراقي للمنتجع والخدمات المقدمة به.

وأشارت فوربس إلى أن هشام طلعت مصطفى نجح في عام 2022، بأن يقفز بعائدات قطاع الضيافة التابع للمجموعة بنحو102% بمعدل إشغال 60%، لافتة إلى أن المجموعة تعد من أكبر مطوري العقارات في المنطقة.

يذكر أن قائمة فوربس "أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط" تضم القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة، وتهيمن شركات الضيافة والفنادق والمنتجعات بـ 59 مشاركة، تليها شركات الطيران والمطارات بـ 31 مشاركة. كذلك تشمل قائمة العام 8 مشاركات من الهيئات السياحية.

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