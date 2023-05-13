السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"شانزليزيه مصر".. سكان شارع جامعة الدول العربية يطالبون بمطبات صناعية بعد توسعته

شارع جامعة الدول
شارع جامعة الدول العربية

يعتبر شارع جامعة الدول العربية واحداً من أهم وأشهر شوارع جمهورية مصر العربية، وتحديداً في محافظة الجيزة ومنطقة المهندسين، نظراً لما يتمتع به من محال تجارية كثيرة، وعدد هائل من المطاعم والكافيهات والفنادق السياحية، لذلك يعتبر المقصد الأول لعدد كبير من أبناء الجاليات العربية والأجنبية المختلفة، وبسبب هذه الأهمية قامت الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية بتبني مشروع توسعة وتطوير للشارع من أجل حل أزمة التكدس المروري، وتماشياً مع مشروعات محوري ٢٦ يوليو وأحمد عرابي.

وقامت الدستور بجولة في الشارع لرصد آراء المواطنين حول عمليات التطوير التي حدثت به، وكانت البداية في شارع الجزائر المتفرع منه، حيث تحدثنا مع حارس عقار يدعى زايد، وقال: "الجميع هنا سعيد بتطوير ونظافة شارع جامعة الدول العربية، لأنه أحد أهم الشوارع في مصر، ويربط مناطق هامة ببعضها ببعض، مثل شارع السودان وشارع أحمد عرابي، والبطل أحمد عبد العزيز، وكان يعاني الشارع من تكدس مروري يومياً، بسبب السيارات الملاكي وسيارات الأجرة وعدد من الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام، وبعد التوسعة الأمر أصبح أكثر سلاسة، ولكن الأهالي هنا يطالبون بوضع مطبات صناعية منعاً للحوادث التي أصبحت كثيرة بسبب التوسعة التي حدثت بالشارع".

وقال “فهيم” محاسب بنكي وأحد سكان شارع جزيرة العرب: "الجميع هنا عاش فترة صعبة من زحام المرور خلال فترة إنشاء المرحلة الرابعة للمترو. ولكن بعد الانتهاء من المشروع، تغيرت الأمور كثيرًا، وتغيرت المنطقة ١٨٠ درجة، واستعادت رونقها مرة أخرى، خاصة بعد تدشين المحاور والجسور الجديدة، خاصة شارع جامعة الدول العربية، الذي يعتبر شريان رئيسي في شوارع الجيزة، ومن بين الإنجازات التي تمت أيضًا، توسيع الرصيف الخاص بالشارع، حيث كان يشغل حيزًا كبيرًا من أرض الشارع، وهو ما كان يتسبب في مشاكل يومية بين المواطنين بسبب ركن السيارات".

في الجهة المقابلة لميدان مصطفى محمود وتحديدًا في شارع سوريا، لا تزال بعض الأعمال الإنشائية والتطوير قائمة، وهو ما علق عليه بائع سندويشات تيك أواي قائلاً: "أنا سعيد بالتطوير الذي يحدث في المهندسين، وانتهت أزمة المرور. ولكن هناك بعض الأعمال الخاصة بالمترو التي لا تزال قائمة، ولكن هذه مسألة وقت وستنتهي. أما بالنسبة لتوسيع شارع جامعة الدول العربية، فإنه أمر جيد، ولكن يجب وضع مطبات صناعية أو إشارات مرورية بسرعة، حيث تشكو بعض سكان المنطقة من خطر تعرضهم لحوادث السير أثناء عبورهم للشارع".

شارع جامعة الدول العربية

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شارع جامعة الدول العربية مصر محافظة الجيزة منطقة المهندسين المطاعم المطاعم والكافيهات والفنادق

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