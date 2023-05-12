الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح: سيوة فى مقدمة مناطق الجمهورية تنفيذًا للمشروعات الخضراء

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إن واحة سيوة واحدة من أهم مناطق الجمهورية التي تهتم بإقامة المشروعات الخصراء الصديقة للبيئة، حيث تتميز البيئة في سيوة بالبساطة واستغلال الطبيعة الاستغلال الأمثل والحفاظ عليها كبيئة نظيفة خالية من أي ملوثات.

وأوضحت نائب محافظ مطروح في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن أهالي سيوة يقومون بتدوير المخلفات الطبيعية والاستفادة منها في كافة نواحي الحياة اليومية كالمباني المصنوعة من الكرشيف وكهوف الملح والعيون الكبريتية وبحيرات الملح.

وأضافت أنه من منطلق حرص الدولة للحفاظ علي البيئة من المتغيرات المناخية العالمية أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني ولأن محافظة مطروح، خاصة واحة سيوة تتميز بهذا النوع من المشروعات الصديقة للبيئة وبناء علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيتم علي مدار 3 أيام تفقد المشروعات الخضراء القائمة بالفعل بسيوة وتطويعها لتتلاءم مع معايير تقييم المشروعات الخضراء الذكية لتمثل محافظة مطروح في الدورة الجديدة من المبادرة والتي ستعرض نتائجها في مؤتمر المناخ cop 28 بدولة الإمارات.  

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التنمية المحلية نائب محافظ مطروح مشروعات خضراء صديقة للبيئة محافظ مطروح مبادرة المشروعات الخضراء الذكية سيوة

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