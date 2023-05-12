الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فاطمة خفاجى: مواجهة التمييز ضد المرأة على رأس أولويات الحوار الوطنى

فاطمة خفاجى
فاطمة خفاجى

قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور الاجتماعي في الحوار الوطني يشمل العديد من القضايا التي تتعلق بشئون المرأة.

ولفتت "خفاجي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي قدمها المجتمع المدني والدولة،  منها ما يستهدف إصلاح قانون الأحوال الشخصية، وأخرى تستهدف مناهضة أشكال العنف ضد المرأة.

وأردفت: "محتاجين نتكلم عن التشريعات بشكل موسع أكثر.. علشان يحصل عليها توافق وتقدم لمجلس النواب لإقرارها".

وأشارت إلى أن النتائج المتوقعة من الحوار الوطني، ستساعد المرأة المصرية على استكمال إنجازاتها.

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