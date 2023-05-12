الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"طائرة سيدات الزمالك" يهزم الجيش الرواندى فى بطولة إفريقيا

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة "نابل" بتونس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس خلال الفترة 12 إلى 23 مايو الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/18
25/16
25/11

ويتواجد فريق "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة بجانب فرق؛ "ليتو بطل الكاميرون والجيش بطل رواندا والجمارك بطل نيجيريا"

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حيث ضمت كل مجموعة  4 فرق، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ8.

ويطمح فريق "سيدات طائرة الزمالك" في حصد لقب البطولة الإفريقية لتحقيق الثنائية بعد حصد لقب بطوله كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات طائرة الزمالك" من: أحمد فتحي مديرا فنيا، ومحمد أنور مدربا مساعدا وإكرامي هيكل مدربا وسمية اخصائيا للعلاج الطبيعي وشادي فهيم محللا وهبة حسنين مديرا إداريا.

البطولة الأفريقية الجهاز الفنى الجيش الرواندي بطولة أفريقيا للأندية طائرة الزمالك نادي الزمالك

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