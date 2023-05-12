كواليس جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول، على هامش التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، مساء غداً السبت فى الدوري الممتاز، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين

وحذر كارلوس أوسوريو، لاعبيه من اللعب بنفس أداء مواجهة كأس مصر الأخيرة أمام بروكسي التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثيه مقابل هدفين.

وشدد المدير الفني على ضرورة اللعب بجدية واحترام المنافس، وهدد بأنه سيتم استبعاد أي لاعب لا ينفذ تعليماته داخل الملعب.

وأكد أهمية مباراة الإسماعيلي واللعب بأداء مميز من أجل استعادة الثقة مرة أخرى.

وألقى كارلوس أوسوريو المدير الفني، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، واستمرت المحاضرة الفنية لأكثر من نصف ساعة داخل غرفة المحاضرات بمقر النادي.

وشرح أوسوريو للاعبين بشكل نظري كافة الأمور والمواقف الفنية التي حدثت خلال مباراة بروكسي الأخيرة في كأس مصر، والتي تم تدوينها بشكل كامل .

وحرص المدير الفني على منح بعض اللاعبين تعليمات فنية خاصة خلال المحاضرة.