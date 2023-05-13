السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

احذر.. فقدان الوزن غير المبرر أحد أعراض الإصابة بالسرطان

كورونا
كورونا

يُعد مرض السرطان من الأمراض الخطيرة والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب عدد من العادات الغذائية الخاطئة، أو كثرة الملوثات من حولنا، والمتمثلة في الاعتماد على التكنولوجيا أكثر من اللازم.

كشف بحث جديد نشره موقع "health" الطبي، أن فقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة من علامات الإصابة بأمراض السرطان.

أشار الباحثون، إلى أن فقدان الوزن غير المكتشف ليس أمرًا جديدًا على الأشخاص، ولكن تواتره وشدته تثير الكثير من مخاوف الأطباء.

ولاحظ الباحثون، أنه لا يوجد سبب واحد لعدم اكتشاف فقدان الوزن غير المبرر بشكل متكرر، بل هو مزيج من العوامل التي قد تتسبب في ظهور الأعراض على الشخص.

وأوضح الخبراء، أن فقدان الوزن غالبًا ما يُنظر إليه على أنه نتيجة صحية مرغوبة للعديد من الأشخاص الحالمين بالجسم الرشيق، ولكن غالبًا ما يُعزى إلى عوامل مثل الإجهاد أو التغييرات الغذائية أو غيرها من الأمراض المزمنة.

لماذا يرتبط فقدان الوزن بالسرطان؟

أشار الباحثون، خلال دراستهم، إلى أن السرطان يمكن أن يسبب فقدان الوزن من خلال الشعور بالالتهاب، فعندما يكون السرطان موجودًا، يقوم الجهاز المناعي بإفراز مواد كيميائية في الدم يمكن أن تسهم في زيادة الشعور بالالتهاب مما قد يؤدي إلى فقدان العضلات والدهون.

وأضاف الباحثون، أن مرض السرطان يمكن أن يؤثر أيضًا على شهية الناس ويقلل من تناولهم للطعام بسبب أعراض مثل الألم أو الغثيان، حيث أن الخلايا السرطانية تتطلب مزيدًا من الطاقة، مما قد يتسبب في حرق الجسم لسعرات حرارية أكثر من المعتاد، وهذا يظهر في فقدان الوزن غير المبرر.

كما يمكن أن يؤدي السرطان إلى حدوث تغييرات في التمثيل الغذائي أيضًا، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود.

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